Капитан «Оттавы» Эрик Карлссон пожелал Сидни Кросби удачи в финале Кубка Стэнли

Капитан «Оттава Сенаторз» Эрик Карлссон пожелал капитану «Питтсбург Пигнвинз» Сидни Кросби удачи в финале Кубка Стэнли. «Пингвины» в семи матчах обыграли «сенаторов» в финале Востока, на послематчевом рукопожатии Карлссон пожелал Кросби выиграть ещё один Кубок.

«Отличная работа. Давай, выиграй ещё один. Надеюсь, у тебя нет травм. Обыграй их», — сказал Карлссон.

В финале «Питтсбургу» предстоит встретится с «Нэшвилл Предаторз». Серия начнётся в ночь с 29 на 30 мая.

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале! Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.

Видео можно посмотреть в официальном аккаунте «Питтсбурга» в «Твиттере».