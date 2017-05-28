Антипин: «Металлург» отпустил меня в «Баффало» легко, проблем не возникло

Защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин прокомментировал свой переход в клуб НХЛ из магнитогорского «Металлурга».

«Из „Магнитки“ меня легко отпустили. Мы отлично поговорили. У нас прекрасное руководство, и никаких проблем не возникло. Очень благодарен за то, что все получилось так хорошо. Могу сказать только тёплые слова в адрес „Металлурга“. Не просядет ли уральская команда без меня? Я думаю, что нет. У нас классный тренерский штаб. Подрастает яркая молодежь. Всё у „Металлурга“ будет хорошо.

Понимаю, что впереди — олимпийский сезон. Но тут ведь палка о двух концах. У меня появился шанс уехать в НХЛ. Возник неплохой вариант. Во мне заинтересованы. Не знаю, будет ли ещё шанс, если я задержусь на год? Позовут ли снова? А я ещё молодой. Может, выступлю на следующих Олимпиадах. У меня всё впереди", — приводит слова Антипина официальный сайт НХЛ.