Бут и Скривенс хотят вернуться в НХЛ

Вратарь Бен Скривенс и нападающий Дэвид Бут хотят вернуться в НХЛ. Об этом сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман. Хоккеисты провели минувший сезон в КХЛ. Скривенс выступал за минское «Динамо», Бут – за «Авангард». При этом ранее нападающий выступал за «Адмирал» в сезоне-2015/16.



Скривенс интересуется возможностью получить место второго или третьего вратаря в команде НХЛ и рассчитывает получить предложение поучаствовать в тренировочном лагере.



32-летний Бут, который в последний раз играл в НХЛ в сезоне-2014/15, также рассчитывает на возвращение в лигу. Летом 2016 года Бут был на просмотре в «Анахайм Дакс», но не смог закрепиться в команде НХЛ.