«Колорадо» может назначить 1 в истории финского тренера, работавшего с Варламовым

«Колорадо Эвеланш» может назначить финского специалиста Юсси Парккилу тренером вратарей. Об этом сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

40-летний финский тренер ранее работал с основным голкипером «Эвеланш» Семёном Варламовым в «Локомотиве». В течение 5 сезонов он также работал в КХЛ – в «Атланте», СКА и «Авангарде». Последние два сезона работал в клубе «Грац 99» из австрийской лиги. Он мог бы стать первым финским тренером вратарей в НХЛ.

Ранее клуб уволил трёх тренеров, включая тренера вратарей Франсуа Аллера.