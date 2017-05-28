Средняя зарплата в НХЛ в сезоне-2016/17 превысила $ 3 млн

Средняя зарплата в Национальной Хоккейной Лиге в сезоне-2016/17 превысила отметку в $ 3 млн, сообщает Sportsnet.

По данным лиги и профсоюза, в сезоне-2016/17 она составила $ 3,012,785, что на 4,55 % больше, чем в прошлом году — $ 2,881,758.

Отметим, что размер потолка зарплат на одну команду в сезоне-2016/17 составлял $ 73 млн долларов.