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Средняя зарплата в НХЛ в сезоне-2016/17 превысила $ 3 млн

28 мая 2017, воскресенье. 08:34. Хоккей

Средняя зарплата в Национальной Хоккейной Лиге в сезоне-2016/17 превысила отметку в $ 3 млн, сообщает Sportsnet.

По данным лиги и профсоюза, в сезоне-2016/17 она составила $ 3,012,785, что на 4,55 % больше, чем в прошлом году — $ 2,881,758.

Отметим, что размер потолка зарплат на одну команду в сезоне-2016/17 составлял $ 73 млн долларов.

Тест. Сколько зарабатывают россияне в НХЛ?
Какой контракт у Александра Овечкина, сколько зарабатывает Евгений Малкин, как много платит «Сент-Луис» Владимиру Тарасенко?
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
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НХЛ
Новости. Хоккей
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