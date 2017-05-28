CHL назвала обладателей индивидуальных призов

Канадская хоккейная лига назвала обладателей индивидуальных призов сезона-2016/17.
Игрок года: Алекс Дебринкет («Эри»). Его соперниками были Виталий Абрамов («Гатино») и Сэм Стил («Реджайна»).
Лучший бомбардир года: Сэм Стил («Реджайна»). Номинанты: Виталий Абрамов («Гатино») и Алекс Дебринкет («Эри»).
Лучший вратарь: Майкл Макнивен («Оуэн Саунд»). Номинанты: Картер Харт («Эверетт») и Франсис Леклер («Бленвиль-Буабриан»).
Лучший защитник: Тома Шабо («Сент-Джон»). Номинанты: Этан Беар («Сиэтл») и Даррен Рэддиш («Эри»).
Проспект года: Нолан Патрик («Брэндон»). Номинированы: Нико Хишир («Галифакс») и Габриэль Виларди («Виндзор»).
Новичок года: Нико Хишир («Галифакс»). Номинированы: Алекси Непониеми («Свифт Каррент») и Райан Меркли («Гелф»).
Игрок, совместивший успехи на льду и в обучении: Саша Чмелевски («Оттава 67»). Номинированы: Брайан Кинг («Эверетт») и Антуан Самуэль («Бэ-Комо»).
Спортсмен года: Ник Сузуки («Оуэн Саунд»). Номинированы: Тайлер Стинберген («Свифт Каррент») и Хьюго Рой («Шербрук»).
Приз за благотворительность: Тайлер Вонг («Летбридж»). Номинированы: Гарретт Макфадден («Гелф») и Самюэль Лаберж («Римуски»).
Тренер года: Райан Макгилл («Оуэн Саунд»). Номинированы: Джон Пэддок («Реджайна») и Дэнни Флинн («Сент-Джон»).