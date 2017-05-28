Макаров: наслышан о жёстком характере Назарова, будет интересно познакомиться

Новичок «Нефтехимика» вратарь Андрей Макаров рассказал о своём переходе из «Куньлуня» и подвёл итоги сезона.

«Были варианты в обеих конференциях КХЛ, но остановился на «Нефтехимике». Нижнекамск ближе всего к моему родному городу Казани. Также наслышан о главном тренере Андрее Назарове, о его жёстком характере. Будет интересно познакомиться с требованиями. Буду бороться за свой шанс и своё время. С нетерпением жду тренировочного лагеря. Штаб Назарова ставит быстрый, агрессивный хоккей. Плюс в Нижнекамске всегда полные трибуны, ажиотаж, громкие болельщики. Мне такой хоккей нравится, он интересен!

Спасибо китайской команде за предоставленный шанс провести первый полноценный сезон в КХЛ, закрыть половину матчей регулярного чемпионата, отработать две встречи в плей-офф. Но с другой стороны, это был тяжелейший сезон. Акклиматизация и перелёты — полбеды. Главные проблемы возникали с питанием, всё-таки мы постоянно жили в Пекине и Шанхае в гостинице, зависели от местных поваров. Понятно, что они старались готовить европейскую пищу, но не всегда получалось.

Многие ребята в китайской команде понимали, что нужно занимать шестое место в конференции и выходить на «Ак Барс», шансы были. Однако скатились на восьмую позицию — и пришлось играть с чемпионом. Без шансов. Самый запоминающийся матч? Август, Астана, Кубок президента Казахстана. Понимали, что после тяжёлой травмы лидера «Барыса» Бойда соперник будет настроен агрессивно. Но не ожидали, что Дамир Рыспаев рванет с места в карьер. Некоторые европейские ребята были в шоке, но большинство шутили. Незабываемые воспоминания.



Ежов? Илья — опытный и сильный голкипер, будем профессионально конкурировать во благо команде. Считаю, что за океаном я ничего не потерял — только приобрёл. И опыт, и вратарскую технику. Василевский? Андрей — уникальный голкипер, фанатик своего дела. Не удивлен его прогрессом, надеюсь, что и я подтянусь. Василевский провёл чемпионат мира в Кёльне на отличном уровне. Полуфинал с Канадой? Здесь вопросы совсем не к Василевскому», — цитирует Макарова Russia-Hockey.