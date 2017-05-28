В финале плей-офф АХЛ сыграют фарм-клубы «Детройта» и «Тампы»

В Американской хоккейной лиге определились финалисты розыгрыша Кубка Колдера. В решающей серии сыграют «Гранд Рэпидс» (фарм-клуб «Детройт Ред Уингз») и «Сиракьюз» (фарм-клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг»).

«Грифоны» выиграли финал Западной конференции у «Сан-Хосе Барракуда» (4-1), Евгений Свечников набрал 11 (4+7) очков в 13 матчах. «Кранч» оказались сильнее «Провиденса» (фарм-клуба «Бостона», 4-1) в финале Восточной конференции.

Ранее эти команды уже играли в финале Кубка Колдера в 2013 году, тогда победу со счётом 4-2 одержали «Гриффинс».