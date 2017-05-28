Мартен: находить свободное пространство и траффик — ключ к победе в финале

Тренер «Питтсбург Пингвинз» Жак Мартен высказал мнение об особенностях игры соперника по финалу плей-офф НХЛ — «Нэшвилл Предаторз».

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале! Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.

«Соперник построен вокруг мобильной обороны и вратаря. Четверо ведущих защитников будут много помогать атаке, что является одним из основных козырей.

Решение проблемы Ринне будет очень похоже на то, что было в серии с «Оттавой». Это отличный, габаритный вратарь, который прекрасно играет в этом плей-офф. Крайне важно находить свободное пространство в чужой зоне. Это будет ключом к победе, как и создание трафика перед его воротами», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.