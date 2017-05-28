Лавиолетт: «Нэшвилл» научился играть на выезде, делаем упор на первый матч

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт поделился ожиданиями от финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». Специалист отметил удачную игру своей команды на выезде. Финалист западной конференции впервые в своей истории принимает участие в главной серии сезона в НХЛ.

«Мы делаем упор на первом матче. Мы попали в плей-офф с восьмого места, и поэтому все серии начинаем на чужих площадках. У нас удачная статистика игры на выезде. Мы учились играть на выезде, становились сильнее.

У нас молодая команда, и мы столкнулись с проблемами в этом плане на старте сезона, победив только один раз в первых пяти или шести встречах. А потом игра в гостях у нас пошла», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.