Шири: возможно, в финале игроков «Питтсбурга» будут чуть меньше бить

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Конор Шири порассуждал на тему игры соперника по финалу плей-офф НХЛ — «Нэшвилл Предаторз».

Жёлтая чума. Как «Нэшвилл» вышел в финал Кубка Стэнли Команда, занявшая последнюю, 16-ю, строчку из всех участников плей-офф вышла в финал Кубка Стэнли. Как это стало возможно?

«У «Предаторз» игроки не такие габаритные, как у «Оттавы», так что нас, возможно, будут чуть меньше бить. С другой стороны, они очень быстрые, умеют играть не только в своей зоне, но и чужой, и доказали, что могут забивать.

Ринне? Он способен начинать атаки, надо свести это к минимуму. Мы не слишком часто с ним встречались, но перед началом финала посмотрим видео и изучим его слабые и сильные стороны», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.