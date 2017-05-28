Ирвин: «Нэшвиллу» надо принять враждебность атмосферы как вызов

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Ирвин высказался о предстоящей финалЬной серии плей-офф НХЛ с действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз». Хоккеист отметил враждебность атмосферы на выезде.



«Мы готовы играть против любого соперника. У нас есть шанс правильно начать серию. Но для нас это просто очередной матч. Мы будем играть во враждебной атмосфере. Так всегда бывает на выезде. Но это надо оценить и принять эту ситуацию как вызов», – цитирует игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.