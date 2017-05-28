Фазлеев: помогу чем смогу Воробьёву в «Филадельфии»

Нападающий Радель Фазлеев высказался о переходе в «Филадельфия Флайерз» Михаила Воробьёва и прокомментировал уход с поста директора школы «Ак Барса» Олега Кофтуна.

«Обрадовался его переходу, потому что в «Фантомс» нет ни одного русского. Я ни разу не видел Воробьёва, но предполагаю, что «Филадельфия» — это такая организация, которая не позволит сразу влиться в команду НХЛ, а поначалу отправит в АХЛ, значит, к нам. Тем более, что Воробьёв не играл в юниорской лиге. Что касается настороженности, то у меня нет такого чувства, что кто-то едет занимать моё место. Я только за, если наши ребята будут приезжать к нам, в систему нашего клуба, и я чем смогу помогу. А играть будет сильнейший, не важно — русский или кто-то другой.

Пора было что-то менять. Почему эти перемены начали с Олега Владимировича, не знаю. Его вклад в наше чемпионство нельзя отрицать, как и то, что команды школы продолжают выигрывать, только что мы стали чемпионами с 2003 годом рождения, где играл мой двоюродный братишка Руслан Фазлеев. Школа «Ак Барса» продолжает оставаться на лидирующих позициях в России. Я за всеми событиями наблюдаю за океаном, немного потерялся в здешних реалиях, не знаю, что происходит изнутри, и могу только предполагать. Может, Кофтуну предложат новую должность во вновь создаваемой Академии хоккея, но это только мои предположения. Думаю, что эта история ещё не закрыта», — цитирует игрока «Бизнес Online».