Сиссонс: после выхода в финал я востребован больше, чем я к тому привык

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Колтон Сиссонс поделился ожиданиями от финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с действующим чемпионом «Питтсбург Пингвинз». Команда впервые в своей истории будет играть в главной серии сезона.

«В понедельник мы выиграли Западную конференцию, а теперь готовимся к матчам с «Питтсбургом», действующим победителем Кубка Стэнли. Это что-то нереальное. После выхода в финал я был востребован больше, чем я к тому привык. Но я очень ценю все поздравления, которые получил», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.