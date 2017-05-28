Тренеры СДЮШОР «Динамо» и «Юности» будут консультировать школы регионов Беларуси

Ведущие тренеры хоккейных школ «Динамо» и «Юности» будут консультировать коллег из регионов.

На заседании у президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам развития хоккея обсуждалось положение дел в детско-юношеских школах.

По мнению директора СДЮШОР БФСО «Динамо» Дмитрия Баскова, в Беларуси созданы хорошие условия для занятий: 32 крытых катка и шесть открытых площадок, 25 школ обеспечивают подготовку спортивного резерва по хоккею, более 5 тыс. занимающихся хоккеем. Однако число учащихся по регионам заметно отличается. В трёх спортшколах в Минске хоккеем занимается детей больше, чем в восьми ДЮСШ Брестской области.