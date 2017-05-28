Нападающий Индрашис остаётся в рижском «Динамо»

Агент нападающего рижского «Динамо» Микса Индрашиса Александр Черных сообщил, что его клиент продлил контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги.

«Индрашис принял квалификационное предложение «Динамо» и продлил контракт с клубом на один сезон. Мы вместе с игроком решили, что этот вариант наиболее приемлемый на данный момент», – сказал Черных.

В сезоне-2016/17 26-летний форвард в 53 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги набрал 23 очка (11+12). Рижская команда заняла последнее место в конференции.