Оберг: выход в финал Кубка Стэнли – это что-то невероятное

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Понтус Оберг поделился эмоциями от грядущего участия команды в финале плей-офф НХЛ.

«Именно к таким матчам и должны стремиться игроки. Я достаточно много играл в «Милуоки», благодаря этому я готов теперь выступать за «Нэшвилл». Серию с «Сент-Луисом» я полностью пропустил из-за травмы, и первая же игра с «Анахаймом» показалась мне очень быстрой. Я должен был возвращаться к своей игре. Я хочу играть быстро и, думаю, мне это по силам.

Выход в финал – это что-то невероятное. Год назад и мыслей не было, что мы будем играть в финале Кубка Стэнли», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.