Уилсон: ждать финала непросто, но по ходу плей-офф полезно отдохнуть

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Колин Уилсон поделился ожиданиями от первого в истории клуба финала Кубка Стэнли, в котором его команда встретится с «Питтсбург Пингвинз». Хоккеист отметил, что неделя отдыха перед финалом будет для команды полезной, хотя ожидание даётся непросто.



«Ждать непросто. С другой стороны, всегда полезно отдохнуть в течение недели по время плей-офф. Нагрузки здесь очень большие. Надеюсь, что пауза пойдёт нам на пользу», — приводит слова Уилсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале! Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.