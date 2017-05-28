Форсберг: часто играл в Кубке Стэнли на приставке, теперь попробую по-настоящему

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг в преддверии начала розыгрыша финала Кубка Стэнли рассказал, что ранее участвовал в турнире такого уровня, только играя в хоккей на видеоприставке.



«Раньше я часто играл в Кубке Стэнли на приставке, теперь попробую сделать это по-настоящему», — написал хоккеист в своём «твиттере».



В финальной серии Кубка Стэнли «хищники» сыграют с «Питтсбург Пингвинз». На пути к заключительной серии плей-офф команда из Нэшвилла одержала победы над «Чикаго Блэкхоукс» (4-0), «Сент-Луис Блюз» (4-2) и «Анахайм Дакс» (4-2).

Жёлтая чума. Как «Нэшвилл» вышел в финал Кубка Стэнли Команда, занявшая последнюю, 16-ю, строчку из всех участников плей-офф вышла в финал Кубка Стэнли. Как это стало возможно?