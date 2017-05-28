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Форсберг: часто играл в Кубке Стэнли на приставке, теперь попробую по-настоящему

28 мая 2017, воскресенье. 14:48. Хоккей

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг в преддверии начала розыгрыша финала Кубка Стэнли рассказал, что ранее участвовал в турнире такого уровня, только играя в хоккей на видеоприставке.

«Раньше я часто играл в Кубке Стэнли на приставке, теперь попробую сделать это по-настоящему», — написал хоккеист в своём «твиттере».

В финальной серии Кубка Стэнли «хищники» сыграют с «Питтсбург Пингвинз». На пути к заключительной серии плей-офф команда из Нэшвилла одержала победы над «Чикаго Блэкхоукс» (4-0), «Сент-Луис Блюз» (4-2) и «Анахайм Дакс» (4-2).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Филип Форсберг
Новости. Хоккей
28 мая 2017, воскресенье
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