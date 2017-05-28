Мелин: Грёнборг — лидер, и бывает вспыльчивым, что видно из конфликта со Знарком

Известный шведский тренер Рогер Мелин поделился мнением о главном тренере сборной Швеции Рикарде Грёнборге, вспомнив его конфликт с Олегом Знарком на ЧМ-2014. Напомним, Швеция с Грёнборгом выиграла ЧМ-2017.

«Ещё во времена игровой карьеры Грёнборг был лидером. По натуре он спокойный человек, но бывает и вспыльчивым, как видно из того конфликта с Олегом Знарком.



Когда он играл, я не мог представить его тренером. Но я не представлял в таком качестве ни одного из моих игроков. Но он амбициозный и очень хороший человек. Он сейчас на своём месте», — цитирует Мелина Hockeysverige.