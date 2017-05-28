Начался чемпионский парад СКА в Санкт-Петербурге

Начался чемпионский парад ХК СКА в Санкт-Петербурге, связанный с победой «армейцев» в Кубке Гагарина в сезоне КХЛ-2016/17, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Петербургский клуб стал обладателем трофея во второй раз в своей истории.



Питерская команда выиграла свой второй кубок Гагарина за три последних сезона. СКА три сезона подряд доходил до финала западной конференции. Это единственная команда в КХЛ, выигравшая серию плей-офф со счёта 0-3.



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