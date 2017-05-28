Овечкин: чувствую себя намного лучше, но о возвращении на лёд говорить ещё рано

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как проходит его восстановление после травмы, полученной в серии плей-офф с «Питтсбург Пингвинз» (3-4).



«Сейчас чувствую себя намного лучше. К тренировкам пока приступать не буду. Возможно, через недельку начну бегать. В футбол, баскетбол сыграю, посмотрим. Главное, чтобы нога не беспокоила, и чувствовал себя нормально. Когда выйду на лёд? Не знаю, об этом ещё рано говорить», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

«Вашингтон» в следующем сезоне может сыграть на арене Военно-морской академии