Ринне: у Лавиолетта больше кубкового опыта, он рассказывает нам весёлые истории

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне поделился ожиданиями перед началом финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».



«Для многих из нас всё в этом розыгрыше плей-офф происходит впервые. У нашего главного тренера значительно больше опыта попадания в решающие стадии Кубка Стэнли, так что он время от времени рассказывает нам весёлые истории из своего прошлого. На самом деле в такие моменты ты просто стараешься наслаждаться хоккеем, потому что никогда не знаешь, повторится ли это когда-нибудь ещё. Это то, о чём мы так долго мечтали », — цитирует Ринне официальный сайт НХЛ.

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