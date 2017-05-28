Суббэн: смотрели плей-офф с партнёрами по «Нэшвиллу» дома, с барбекю и вином

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн рассказал, что в преддверии финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» игроки его команды часто отдыхали вместе.



«Мы смотрели несколько матчей финала Восточной конференции в доме у Романа Йози. Парни готовили барбекю, я принёс бутылку вина, оказалось, что она стоила 20 баксов, так что никто не захотел её открывать (Смеётся). Мы отлично провели время, много смеялись. У Йоси большой задний дворик, так что места хватило всем. Да и еда была отличная», — цитирует Суббэна официальный сайт лиги.

Жёлтая чума. Как «Нэшвилл» вышел в финал Кубка Стэнли Команда, занявшая последнюю, 16-ю, строчку из всех участников плей-офф вышла в финал Кубка Стэнли. Как это стало возможно?