Мяяття: в «Питтсбурге» все игроки разные, но мы хотим играть просто

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Олли Мяяття в преддверии старта финальной серии Кубка Стэнли — 2017 с «Нэшвилл Предаторз» поделился мнением об отсутствии в составе своей команды защитника Криса Летанга. Напомним, 5 апреля клуб объявил, что защитнику Крису Летангу предстоит операция на шее в связи с грыжей межпозвоночного диска.



«Что мы думаем об отсутствии Летанга? Мы верим в себя. Мы считаем, что можем победить. Мы все разные, но мы хотим играть просто», — приводит слова Мяяття официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале! Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.