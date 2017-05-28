Райан: боль от поражения «Оттавы» останется с нами надолго

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Бобби Райан поделился эмоциями после вылета своего клуба из розыгрыша Кубка Стэнли — 2017. «Сенаторы» потерпели поражение от «Питтсбург Пингвинз» в финале Восточной конференции, проиграв в седьмом матче со счётом 2:3 ОТ.



«Боль от поражения остаётся надолго. Мы будем вспоминать это поражение, и оно будет для нас хорошим уроком. Я буду вспоминать серию, размышлять о ней и надеюсь, что она сослужит мне хорошую службу», — приводит слова Райана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале! Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.