Барабанов: в перспективе хотел бы поиграть в НХЛ, но ещё два года контракта

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился эмоциями на чемпионском параде «армейского» клуба в Санкт-Петербурге.



«Перстень убрал в пакет, чтобы не потерять. Ощущения отличные — город гуляет! У меня родные пришли — отец, бабушка, друзья. Немного эмоции устаканились после чемпионства, потом поехал на ЧМ, там эмоции. Здесь тоже! Всё бурлит! Я очень рад. Я доволен, что поехал на чемпионат мира. Спасибо тренерам. Работал по максимуму, немного травма помешала.



Переживаний нет, что СКА может поменяться в следующем сезоне, ребята растут, едут. У нас много молодёжи. Хотел бы попробовать в НХЛ? Я на два года в СКА, но в перспективе, конечно, хотел бы. Люблю ли казино? Не сказал бы, но фишки покидать могу. Не знаю, смогу ли в «Вегас» поехать. В гости к Шипачёву? Ну, если позовёт», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Начался чемпионский парад СКА в Санкт-Петербурге