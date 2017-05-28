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Витолиньш: поражение от Канады на ЧМ-2017 – тренерская ошибка, не переломили

28 мая 2017, воскресенье. 18:48. Хоккей

Тренер СКА и сборной России Харийс Витолиньш на чемпионском параде клуба поделился мнением о ЧМ-2017.

«Первые эмоции спали. Но праздник всё равно получился. Пришло много народу. Впечатления замечательные, я первый раз видел, чтобы вышло так много народу на улицы. Даже после чемпионата мира 2014 года, когда мы ехали по Тверской, не было столько народу. В Питере намного лучше, чем в Москве. Видно, что все люди – хоккейные.

Чемпионат мира — 2017 получился хороший, довольно зрелищный. Осадок остался, что не смогли выиграть у Канады. Тренерская ошибка, где-то не переломили, не собрались. Если почитать иностранные СМИ, то не видишь негатива про сборную России. Всем понравилась созидательная, жёсткая и самоотверженная игра. Удастся ли удержать Ковальчука в КХЛ? Это не ко мне вопрос», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Команда будущего без будущего. Кого наиграл Знарок для Олимпиады?
На чемпионате мира сборная России была одной из самых молодых команд турнира, но не смогла наиграть состав на Олимпиаду.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей ХК СКА Харийс Витолиньш ЧМ-2017
Новости. Хоккей
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