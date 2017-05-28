Планируемый срок строительства новой арены СКА составляет два года

Член совета директоров СКА Александр Медведев на чемпионском параде клуба рассказал подробности о новой арене клуба, которая будет построена в Санкт-Петербурге.



«Что касается новой арены, то я уверен, что если построить на 18 000 или даже на 20 000, то петербуржцы будут ходить на СКА. 20 тыс. зрителей, может, многовато, потому что с верхнего яруса плохо видно. Мы хотим, чтобы каждый видел хорошо. Нужно утвердить проект, а стандартный срок строительства – два года», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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