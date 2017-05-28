Чемпионский парад СКА посетило около 200 тыс. человек

Чемпионский парад хоккейного клуба СКА в Санкт-Петербурге, посвящённый победе в розыгрыше Кубка Гагарина — 2017, посетило не менее 200 тыс. человек, сообщает официальный «твиттер» «армейского» клуба.



Петербургский клуб стал обладателем трофея во второй раз в своей истории.

Питерская команда выиграла свой второй кубок Гагарина за три последних сезона. СКА три сезона подряд доходил до финала Западной конференции. Это единственная команда в Континентальной хоккейной лиге, выигравшая серию плей-офф со счёта 0-3.