Малкин: на моей стороне не вся хоккейная Россия, каждый болеет за свой клуб

Нападающий действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился эмоциями от попадания в финал плей-офф НХЛ, отметив, что за него будет переживать не вся хоккейная Россия. В финале Кубка «Пингвины» сыграют с «Нэшвилл Предаторз».

«Не думаю, что на моей стороне вся хоккейная Россия. Каждый болеет за свою команду. Кто-то хочет, чтобы мы победили. Кто-то — нет. У людей разные предпочтения. Одни любят мою игру, другие — нет», — приводит слова Малкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.