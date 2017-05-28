Малкин: на моей стороне не вся хоккейная Россия, каждый болеет за свой клуб

Нападающий действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился эмоциями от попадания в финал плей-офф НХЛ, отметив, что за него будет переживать не вся хоккейная Россия. В финале Кубка «Пингвины» сыграют с «Нэшвилл Предаторз».
«Не думаю, что на моей стороне вся хоккейная Россия. Каждый болеет за свою команду. Кто-то хочет, чтобы мы победили. Кто-то — нет. У людей разные предпочтения. Одни любят мою игру, другие — нет», — приводит слова Малкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Конн Смайт» и два кубка Стэнли. Как играл Малкин в финалах НХЛ
Евгений Малкин сыграет в своём четвёртом финале Кубка Стэнли. Вспоминаем, как для россиянина складывались предыдущие главные серии сезона.