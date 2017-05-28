Салливан: у «Питтсбурга» два первых номера, выбор вратаря был непростым

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о выборе Мэттью Мюррея в качестве основного вратаря команды в плей-офф.



«Выбор основного вратаря был сложным решением. Наши тренеры подробно обсудили это. Оба наших вратаря — игроки, выигравшие Кубок Стэнли. Мы считаем, что у нас есть два первых номера. Выбор одного из них — всегда тяжёлая задача.

Каждый раз, делая выбор, мы руководствуемся целым рядом факторов. Но нельзя сказать, что я недоволен таким выбором", — цитирует Салливана NBC Sports.