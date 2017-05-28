Суббэн: в прошлом году заходил на чемпионскую вечеринку Кессела, он заслужил

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн в преддверии финальной серии Кубка Стэнли, в которой его команда сыграет с «Питтсбург Пингвинз», поделился мнением о нападающем соперника Филе Кесселе, рассказав, что был на его чемпионской вечеринке в прошлом году.



«Я очень уважаю Кессела, он многое для меня делал. Я заходил на его кубковую вечеринку, и он заслужил это в прошлом году», — приводит слова Суббэна официальный «твиттер» команды.



В прошлом году Кессел в составе «Пингвинз» одержал победу в Кубке Стэнли.

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