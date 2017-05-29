Каспарайтис признался, что без раздумий отдал бы титул MVP Малкину

Бывший защитник «Питтсбург Пингвинз» Дарюс Каспарайтис подчеркнул, что у Евгения Малкина хорошие шансы получить приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Малкин — лучший бомбардир текущего плей-офф НХЛ.

«Если бы от меня зависело, кто получит «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист Кубка Стэнли, я бы сейчас без раздумий отдал бы титул MVP лучшему бомбардиру этого плей-офф Евгению Малкину. На втором месте шёл бы вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне. Он тоже очень здорово играет. Но Малкин не только крайне результативен, но и все матчи проводит на одном уровне. А это и отличает обладателя «Конна Смайта» от остальных хороших игроков и звёзд. Вообще всё решит финал. Если Кубок Стэнли возьмет «Нэшвилл», то Ринне однозначно получит MVP. Если же чемпионом станет «Питтсбург» и Малкин не провалит решающие матчи — то исход тоже будет ясен.

О Малкине иногда забывают, или внимания не хватает на двоих. А ведь Евгений — звезда такого же калибра, как и Кросби. Поэтому у «Питтсбурга» бывает так много свободы в атаке, и ребята там получают колоссальное удовольствие от самой игры. Чем меньше думают о Малкине, тем для него лучше. Да и опыт его сказывается. Не просто так ведь он в 2009 году уже получал «Конн Смайт Трофи». Он знает путь к этому ценному призу», — цитирует Каспарайтиса официальный сайт НХЛ.