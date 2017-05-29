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Каллен: «Питтсбург» стал идеальным местом для меня

29 мая 2017, понедельник. 09:30. Хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен поделился ожиданиями от финала плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз».

«Играть в финале не надоедает. Я с таким же нетерпением жду решающую серию, как в прошлом году. Даже несмотря на то что мы выиграли Кубок Стэнли в прошлом сезоне, всегда есть пространство для манёвра, чтобы прибавить в каком-то компоненте игры.

Мы соберёмся все вместе через некоторое время после окончания сезона и подумаем, как будет лучше для всех. Мне 40 лет, поэтому глупо отрицать, что это может быть мой последний шанс сыграть в финале Кубка Стэнли. Я не чувствую себя старым, это правда. Мне посчастливилось до сих пор играть в хоккей на высоком уровне, поэтому мне абсолютно не на что жаловаться. «Питтсбург» стал идеальным местом для меня», — цитирует Каллена официальный сайт НХЛ.

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале!
Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
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