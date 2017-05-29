Каллен: «Питтсбург» стал идеальным местом для меня

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен поделился ожиданиями от финала плей-офф НХЛ с «Нэшвилл Предаторз».

«Играть в финале не надоедает. Я с таким же нетерпением жду решающую серию, как в прошлом году. Даже несмотря на то что мы выиграли Кубок Стэнли в прошлом сезоне, всегда есть пространство для манёвра, чтобы прибавить в каком-то компоненте игры.

Мы соберёмся все вместе через некоторое время после окончания сезона и подумаем, как будет лучше для всех. Мне 40 лет, поэтому глупо отрицать, что это может быть мой последний шанс сыграть в финале Кубка Стэнли. Я не чувствую себя старым, это правда. Мне посчастливилось до сих пор играть в хоккей на высоком уровне, поэтому мне абсолютно не на что жаловаться. «Питтсбург» стал идеальным местом для меня», — цитирует Каллена официальный сайт НХЛ.