Бракко — 24-й игрок в истории, выигравший МЧМ и Мемориальный кубок в один год

Нападающий «Виндзора» Джереми Бракко набрал 3 (1+2) очка в финале Мемориального кубка с командой «Эри» (4:3).
20-летний американский хоккеист, недавно подписавший контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс», стал 24-м игроком в истории североамериканского хоккея, в один год выигравшим МЧМ и Мемориальный кубок. На МЧМ-2017 Бракко набрал 5 (3+2) очков в 7 матчах.
Российский защитник Михаил Сергачёв стал шестым россиянином, выигравшим престижный трофей юниорского хоккея.
Сергачёв — шестой российский хоккеист, ставший обладателем Мемориального кубка