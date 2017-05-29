Захаров: в Беларуси тренеры НХЛ, канадцы, но я в этом плюса ни одного не увидел

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров отметил отсутствие прогресса белорусского хоккея и необходимость отказаться от тренеров-легионеров.

«Китай, Южная Корея – все прогрессируют. Мы последние лет десять стоим на месте. Можно сказать, что Захаров не прав. Хорошо, показатель номер один – количество игроков, которые играют в НХЛ.

С приходом иностранных тренеров всё развалилось буквально сразу же. Нам говорили, что заграница нам поможет. У нас тренеры НХЛ, канадцы, но я в этом плюса ни одного не увидел. Мы можем что-то взять, поучиться, если они хотят помочь нам. Легионеры есть неплохие, показывают, как к делу относиться надо. Здесь надо найти золотую середину», — сказал Захаров в эфире СТВ.