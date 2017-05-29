Министр спорта Беларуси: в Экстралиге дисбаланс

Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко выразил мнение, что в белорусском чемпионате имеет место дисбаланс между командами.

«Такие результаты матчей, как 16:3, 16:0, говорят об определённом дисбалансе. Не должны финансовая составляющая, бюджеты команд играть, а должно быть мастерство, и уровень должен быть сопоставимый.

Безусловно и конечно, конкуренция двух-трёх команд в республике не делает такому чемпионату чести и, в общем-то, не ставит тех задач, которые он должен решать для подготовки национальных команд», — сказал Шамко в эфире СТВ.