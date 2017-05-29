Мюррей: в Питтсбурге особенная команда, и мне очень приятно, что я играю в ней

Голкипер действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей поделился эмоциями от второго за два сезона попадания в финал плей-офф НХЛ.

«Я снова в финале, во второй раз подряд. Я понимаю, что такое происходит очень редко. Просто у нас особенная команда, и мне очень приятно, что я играю в ней. Для меня это большая честь. Это уникальный опыт. Приятно, что я могу разделить его с другими ребятами из «Уилкс-Бэрри». Мы практически вместе пришли в «Питтсбург». Они мои лучшие друзья», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.