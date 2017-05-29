Воронин: нужно увеличить количество матчей в чемпионате Беларуси

Белорусский хоккейный специалист Валерий Воронин выразил мнение, что необходимо увеличить число матчей во внутреннем первенстве страны. По мнению тренера, это будет способствовать росту молодых игроков.

«4 клуба из 12 уже 20 февраля идут в отпуск, а в этих командах собраны 90 процентов молодых хоккеистов. На мой взгляд, нужно увеличить количество матчей в чемпионате, тогда мы не будем задавать себе вопрос, почему не растет молодёжь. А где она будет расти? Четыре месяца люди ничего не делают», – сказал Воронин в эфире канала ОНТ.