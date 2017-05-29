Руотсалайнен: возможно, у финнов недостаточно таланта для более скоростной игры

Известный финский хоккеист Рейо Руотсалайнен рассказал о финском стиле игры и новом главном тренере «Салавата Юлаева» Эркке Вестерлунде.

«Я удивился, что он решил продолжить клубную карьеру. Эркка отлично разбирается в хоккее. Он не любит много говорить, но когда делает это, то делится замечательными идеями. Он держит у себя в голове общую картину, а локальные задачи доверяет помощникам. Вот почему он взял много финских специалистов в тренерский штаб «Салавата Юлаева». Например, с Ханну Вирта он работает ещё с «Йокерита».

Саммит для финских тренеров? Действовала следующая система: выдвигалось предложение, зал голосовал, экран выдавал результаты. Такой саммит проводился впервые, и я согласен, что это определяющий момент для нашего хоккея. Но меня смутило отсутствие дискуссии. Можно было отвечать только «да» или «нет» с помощью пульта, а тренеры не имели возможности что-то предложить, потому что список был составлен заранее.

Мы определились с игровым стилем, который подходит нашей стране. Все национальные команды придерживаются этого стиля до сих пор. Отлично, что у нас есть чёткая система, хорошая оборона. Но если соперник подбирает ключи к нашему стилю, мы замедляемся. Нужно понять, как улучшить наш стиль таким образом, чтобы стать быстрее. Возможно, у нас просто недостаточно таланта для более скоростного хоккея», – цитирует хоккеиста «Бизнес Онлайн».