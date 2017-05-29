Сергачёв: было обидно, когда меня перевели в фарм-клуб «Монреаля»

Защитник системы «Монреаль Канадиенс» Михаил Сергачёв признался, что надеялся остаться в первой команде в сезоне-2016/17. 18-летний защитник провёл в октябре 2016 года три матча в регулярном чемпионате, после чего был переведён в фарм-клуб.

Сергачёв — шестой российский хоккеист, ставший обладателем Мемориального кубка

«В Монреале любят хоккей. Они любят игру так же, как хоккеисты. Это великий город. Было обидно, когда меня перевели в фарм-клуб. Я очень хотел остаться. Но я прошёл через это с тренерами и товарищами по команде, а также с семьёй.

Я неплохо провёл первый сезон в Северной Америке, неплохо проявил себя летом и думал, что смогу закрепиться в первой команде. После стартовых игр я думал, что смогу остаться, но руководство решило перевести меня к юниорам», — сказал хоккеист.