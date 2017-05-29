Сегодня, 29 мая, главный тренер «Югры» Игорь Захаркин выступит в Казани на научно-практической конференции «Перспективы развития детско-юношеского хоккея». Захаркин – главный методист академии хоккея имени Юрия Моисеева.
Бывший тренер «Салавата Юлаева», СКА, ЦСКА, национальных сборных России и Польши расскажет о концепции, научно-методической деятельности и результатах работы современной академии хоккея. Также на конференции выступит руководитель научно-методического центра академии Виктор Горский.