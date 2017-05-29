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Шабанов: нам в Беларуси уже, может быть, хватит строить дворцы

29 мая 2017, понедельник. 12:40. Хоккей

Тренер вратарей «Динамо-Молодечно» Сергей Шабанов порассуждал на тему проблем белорусского хоккея.

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«В первую очередь для примера нужен индивидуально подготовленный хоккеист. Проблема в техническом плане у хоккеистов. Многие не умеют кататься, бросок недостаточно сильный, уровень мышления игрового тоже моментами отсутствует. В школе полностью дать техническое мастерство никто не сможет, всё равно нужно заниматься дополнительными занятиями, бросками, катанием. Это уже индивидуальный подход, который требует затрат. Объять двум тренерам 30 человек фактически невозможно. Может, нам действительно в хоккее не хватает маленьких школ, в которых развивалось бы индивидуально мастерство хоккеистов и непосредственно каждый бывший хоккеист мог в индивидуальном порядке передавать своё мастерство ребятам.

У нас достаточно много ребят, если приглашать специалистов только в качестве обучающих людей. Они должны приезжать, помогать нам выходить на более высокий уровень, готовить процесс, показывать процесс, как готовят они, что для этого нужно сделать нам, чтобы мы добились таких же результатов. Нам уже, может быть, хватит строить дворцы. Может быть, и надо начинать строить маленькие площадки, в которых было бы непосредственно 6-8 раздевалок и лёд. Этого было бы достаточно, чтобы воспитать хоккеиста. Ведь не нужно нам больших сооружений, чтобы работать с хоккеистами», — сказал Шабанов в эфире «Беларусь 1».

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Источник: Страница хоккея Белоруссии Сообщить об ошибке
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