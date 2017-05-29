Занковец: руководящие хоккеем специалисты должны обладать знаниями

Экс-главный тренер «Барыса», сборных Беларуси и Казахстана Эдуард Занковец порассуждал на тему вывода белорусского хоккея из кризиса.

«Я сторонник знаний, я сторонник образования. Поэтому думаю, что специалисты, которые руководят хоккеем, хоккейными командами и развитием детских школ, должны обладать знаниями. Знаниями, которые приобретаются не только в ходе игровой карьеры. Даже это более важные знания, которые приобретаются именно в университете самообразования, на всевозможных семинарах. Я думаю, что это то, что может нам помочь развивать хоккей….

Он должен постоянно стараться повышать свой уровень, свои навыки, своё образование, потому что ни один вид спорта не стоит на месте, а хоккей в особенности. То, как играли команды, скажем, 20 лет назад, по сравнению с нынешним совершенно другой хоккей. 10 лет назад и сейчас — это другой хоккей. Это не только в плане тактических каких-то моментов, в плане функциональной подготовки. Я не согласен с тем, что на багаже каких-то старых знаний или тем более своего игрового опыта можно успешно работать тренером», — сказал Занковец в эфире «Беларусь 1».