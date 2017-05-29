Новиков: Россия не испортит Гаврикова, а только укрепит

Заслуженный тренер России Юрий Новиков выразил мнение, что защитнику Владиславу Гаврикову сейчас не следует уезжать в НХЛ.

«Гавриков очень хорошо зарекомендовал себя на чемпионате мира, его коэффициенты сразу выросли в разы, и он стал востребованным для двух топовых команд России и НХЛ. Владислав может сыграть в Питере и получить дальнейшее развитие, может быть, даже большее, чем в НХЛ. В Америке ему придётся играть в каких-то рамках. В Питере или Ярославле ему будет больше позволено, и там он сможет развить себя не как защитник склада «отобрал – выбросил», а как более созидательный, атакующий игрок. В спортивном плане надо подумать.

Я соглашусь с тем, что в России в игровом плане он получит гораздо больше. Здесь не такие жёсткие рамки, требования, что бывает неплохо. Через год игрок здесь сможет стать уверенным мастером. Россия его не испортит, а укрепит однозначно», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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