Гендиректор «Лады»: под руководством Аболса команда способна прогрессировать

Генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин подвёл итоги сезона и рассказал о текущем положении дел в клубе.

«Если бы команда вышла в плей-офф, безусловно, это можно было бы назвать подвигом. Я не считаю, что предпоследнее место на «Востоке» — потолок для «Лады». Сезон показал, что мы можем на равных играть практически со всеми клубами лиги. К сожалению, во многом подвела команду неудачная игра на выезде. При Аболсе игра команды улучшилась. Посмотрите, как заиграл Никита Филатов, это пример, какое значение имеет доверие тренера. Хороший дебют получился у молодого Дениса Зернова – в этом тоже есть заслуга главного тренера. Аболсу удалось наладить игру в большинстве. Руководство клуба посчитало, что под руководством Аболса «Лада» способна прогрессировать и добиваться результата.

Дедлайн? Предложения были не только по Филатову, но и по нескольким другим хоккеистам. Мы не пошли на обмены или продажу своих лидеров, поскольку уважаем наших болельщиков. ДЮСШ входит в структуру клуба и финансируется из его бюджета, являясь неотъемлемой частью ХК «Лада». Мы стараемся обеспечить нормальный тренировочный процесс – у нас нет проблем с экипировкой или инвентарём.

Постараемся точечно усилиться в рамках наших возможностей, будем изыскивать и внутренние резервы. КХЛ ставит задачу по увеличению рентабельности клубов, и мы должны увеличивать свою доходную часть. В новом сезоне планируем телевизионные трансляции всех домашних матчей «Лады» — сейчас ведём переговоры. Нам надо увеличивать посещаемость своих игр. Если говорить о платёжной ведомости команды, то она останется примерно на том же уровне.

История «Лады» неразрывно связана с главным предприятием города. В своё время АВТОВАЗ практически в одиночку содержал клуб. Сейчас ситуация изменилась, но участие завода в жизни клуба сложно переоценить. ПАО «АВТОВАЗ» остаётся нашим титульным спонсором, формирует весомую часть нашего бюджета. Поддержка автогиганта очень важна для нас», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.