Матти Ярвинен стал игроком «Таппары»

Финский нападающий Матти Ярвинен вернулся на родину. Хоккеист подписал контракт с клубом «Таппара». Об этом сообщает Swisshockey. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.

В сезоне-2016/17 финский нападающий провёл 46 матчей регулярного чемпионата за команду «Сайпа» и набрал 29 (9+20) очков при показателе полезности «+2». Затем Ярвинен перебрался в швейцарскую лигу — в «Цуг». В регулярном чемпионате на его счету один голевой пас в трёх матчах. В четырёх матчах плей-офф хоккеист очков не заработал.