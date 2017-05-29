«Снежные Барсы» станут базовой командой для молодёжной сборной Казахстана

В следующем сезоне команда Молодёжной хоккейной лиги «Снежные Барсы» станет базовой командой для молодёжной сборной Казахстана. Об этом информирует «Шайба.kz».

К предсезонным сборам «Снежных Барсов» привлекут игроков 2001 года рождения, с которыми ранее работал главный тренер астанинской команды Молодёжной хоккейной лиги Сергей Старыгин. Также планируется сократить число российских хоккеистов.

При этом и команда Континентальной хоккейной лиги — «Барыс» — также взяла курс на увеличение числа собственных воспитанников.