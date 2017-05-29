Экс-защитник «Локомотива» Холёс перейдёт во «Фрибур»

Норвежский защитник Юнас Холёс станет игроком швейцарской команды «Фрибур-Готтерлон». По сообщениям швейцарских СМИ, предложение сделано, контракт будет подписан в ближайшее время.

Два последних сезона хоккеист провёл в чемпионате Швеции. Норвежский хоккеист известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге за ярославский «Локомотив». Холёс провёл в российской команде сезоны 2013-14 и 2014-15 гг. В общей сложности на счету игрока 134 матча в Континентальной хоккейной лиге и 38 очков.

Холёс провёл 39 матчей в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2010/11 за «Колорадо Эвеланш» и отметился 6 (0+6) очками.